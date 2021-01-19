麥格理料今年外資流入中國金額將再創新高

外媒報道，隨着外國投資者看好中國經濟，去年流入中國的外資大增，有望再創下新高紀錄。同時，全球仍陷入新冠肺炎疫情，未脫險境。

據萬得資訊數據顯示，2019年中國的外國直接投資金額達到創紀錄的1,381.3億美元(約1.07萬億港元)，高於2018年的近1,350億美元(約1.053萬億港元)。中國商務部將於月內公布2020年的外資數字。

報道引述官方數據顯示，中國去年前11個月的外國直接投資金額已達1,294.47億美元(約1.01萬億港元)，高於2019年同期。投資銀行麥格理估計，去年中國的外資直接投資金額將再創紀錄。

仲量聯行指出，就中國北京而言，外國投資者就佔逾三分之一的商業房地產交易，且該比例逐年增加，2018年為22%，2019年為30%，2020年再升至35%，顯示外資對中國及北京的興趣持續增加。該公司預計，北京仍是外國投資者的絕佳選擇，特別是考慮到北京較海外大部分的主要市場有更多的復甦迹象。

過去幾年中國迅速成長的經濟及數億消費者市場，吸引國際消費者品牌、車廠、金融機構等前來，而內地政府也逐漸放寬對外企的投資限制。雖然，仍有不少批評認為，中國推行改革已晚，且仍存在不公平的地方，如要求轉移關鍵技術才能在中國展開業務，且嚴格控制資本流動，令外國投資者難以將資金帶出中國，有入無出的話，會帶來資本安全的問題。

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