法國央行承諾2024年前撤出煤炭投資　限制油氣投資比重

近年，為鼓勵金融體系支持更加環保的經濟，多國央行已承諾，加強投資綠能產業。當中，法國央行周一(18日)宣布，為轉向投資對環境友善的資產，將在2024年前撤出對煤炭產業的投資，並限制天然氣、石油在其投資組合中的比重。

外電報道，法國央行指今年底開始，將不再投資煤炭業務佔總營收2%以上的公司，並在2024年將此門檻降至0%；另將放棄對10%營收來自頁岩油、天然氣、焦油砂、北極開發或深水的企業投資。目前門檻是10%。料到2024年，在其投資組合中，將排除10%以上營收來自石油、或50%營收來自天然氣的公司，這意味着法國央行將撤出對法國道達爾石油集團(TOTAL Group)的投資。

法國央行管理着220億歐元(約2,074億港元的投資組合，還有其貨幣政策運作下的資產購買行動。

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