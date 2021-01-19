調查：7成港人持有債務　逾6成認為未達個人財務或退休目標

2020年不確定性影響了不少人的工作模式、生活習慣以至計劃將來的部署，部分人的心理及財務健康亦備受影響。富達國際首個全球財務健康調查反映，港人的財務健康分數中位數為65(滿分為100)，77%的港人直言他們的快樂程度取決於個人財務安全感，比例是6個受訪市場中最高。

是次調查在全球6個市場中合共訪問了近17,000人，當中包括香港的2,300名在職人士。超過1/5(21%)受訪者對其財務狀況感到「非常」或「極度」有壓力；超過6成受訪者認為未能如期達到個人財務目標(64%)及退休目標(67%)，可見港人在儲蓄和財務保障方面仍有改善空間。

富達認為，財務健康是指個人不論在主觀或客觀層面都要在財務預算、債務、儲蓄和財務保障這四個範疇有良好表現。而這四個評估範疇的滿分為25，合計的總分便是整體財務健康分數，滿分100，總分亦可被評為四個等級：極佳(80分或以上)、良好(60-79分)、尚可(40-59分)及較差(40分以下)。

6個受訪地區的財務健康中位數皆在63分至71分之間，香港的分數為65，處於良好評級中較低的範圍，反映港人在整體財務狀況上仍有改善空間，特別是在儲蓄和財務保障方面。相反港人在債務範疇中所獲得的分數最高，代表他們在債務支出對收入比例及整體債務水平的評估，及對於債務的還款信心方面都表現得較好。

該公司香港業務總監陸劍平表示，為達到長遠的財務健康，港人應着手管理個人債務水平，並為未來作儲蓄及投資的準備。不論是為了短期或長期目標作儲蓄或投資，均是達成長遠財務健康的重要元素。

即使有2/5(41%)受訪者表示對他們的財務預算「非常」或「極度」有信心，但仍然有3成受訪者在財務預算方面「過份自信」，表示他們在財務預算方面過度有信心，但客觀數據反映他們在這範疇的得分較低。量入為出是建立財務健康的基礎，港人每月平均支出佔收入約一半(52%)。另外，調查發現超過一半(57%)港人表示他們的支出接近或多於收入水平，入不敷支將為儲蓄進度帶來挑戰。

此外，7成港人持有債務，當中包括信用卡(46%)、樓宇按揭(19%)及個人貸款(15%)等，每名港人平均擁有3張信用卡，近8成人每月全數清還「卡數」。

這次調查顯示，64%港人認為他們的財務計劃(如：買車、買樓的目標)並沒有「完全」或「將近」符合預期，67%港人對其退休計劃亦有同樣想法。調查亦顯示有63%的受訪者在儲蓄方面的客觀得分較低，當中卻有超過一半人表現「過份自信」。

在財務保障方面，只有近4成港人考慮未來5年以上的財務需要，同時少於一半(46%)的人表示擁有半年以上的應急儲備，反映出大部分港人應集中改善「財務保障」這個範疇，以改善整體的財務健康狀況。

陸指出，即使這次調查顯示港人愈年輕，他們對財務未來愈見樂觀，但也必須強調盡早計劃個人財務的重要性。市面上亦有很多簡易的電子財務規劃工具，協助大眾進一步了解在財務上的需要，並量度財務健康狀況。在不確定的時期，良好的財務狀況顯得特別重要，假如沒有足夠應急儲備或其他財務保障，本來穩健的財務狀況亦可能會突然急轉直下，變得脆弱。

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