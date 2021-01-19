金管局：隨着中國進一步開放　將帶動香港資本市場

香港金融管理局高級助理總裁劉應彬稱，香港過去2年經歷困難，但香港韌性強，經得起重大考驗，相信隨着中國進一步開放，將帶動香港資本市場。

他又引述市場調查指，區內資產管理規模具龐大增長空間，仍未涉足的亞洲金融資產超過90%。不過，業界日後仍要面對新冠肺炎疫情帶來的挑戰，尤其是目前低息環境導致的回報問題、投資者的財富管理風險控制等。另外，留意到可持續金融成為發展趨勢，帶動相關的需求。

瑞信董事總經理兼北亞區私人銀行業務主管及香港分行行政總裁方世華(Françols Monnet)認為，中國是未來增長的地方，而互聯互通令投資更加便利，旗下的客戶亦有不錯的回報，又對跨境理財通歡迎散戶投資者感到鼓舞，期望未來限制有更多放寬。

富達國際亞太區(日本除外)董事總經理Rajeev Mittal指出，除日本外，香港是該行亞洲區業務最大的地區，過去15年亦有投資中國市場，公司去年已提交中國境內公募基金牌照申請。隨着中國資本市場開放，為投資者增加另類投資機會。

Mittal表示，作為私人財富管理者，認為客戶興趣是發展方向的重要因素，不少客戶關注大灣區發展。他認為，香港在區內的樞紐，現時理財通為「1.0版本」，未來將逐步擴大，公司亦研究相關的產品開發。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020