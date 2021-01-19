中金：未來三至五年內地每年約有2000至4000億元流入港股

投資銀行--中金公司預計，得益於家庭資產配置多樣化和共同基金的發行增加，以及香港市場新經濟公司不斷壯大，未來3至5年內，內地每年約有2,000至4,000億港元流入港股。

該行的研究報告指出，年初以來，南向流入資金持續活躍並屢創紀錄，上周繼續推動港股走強。與此同時，盈利向好對部分「落後價值板塊」如銀行、保險等的提振也支撐了市場表現。近期市場的強勁上行勢頭印證了該行在2021展望以及政策漸轉彎，結構仍積極中的觀點。

往前看，該行仍然持樂觀看法，主要考慮到市場流動性繼續改善、中國增長不斷修復(如強勁的出口數據和企業盈利)，以及美國新一輪刺激措施。不過，短期內該行也提示市場局部的超買甚至亢奮迹象，例如市場進入技術性超買區間，沽空成交佔比降至2018年以來新低，以及看似強勁的南向資金主要「抱團」在頭部4至5隻股票等。因此，如果短期市場「歇一歇」再上行，毫不意外，但長期上升趨勢依然確立。

在此背景下，配置上，該行繼續建議在新老經濟板塊的均衡配置並關注結構性機會，即選擇有盈利確定性、受益於強勁出口和消費復甦的板塊、以及部分周期性板塊。具體來看，支撐該行觀點的主要邏輯和本周需要關注的因素主要包括:

1.政策逐步正常化

中國整體信貸12月放緩。中國12月人民幣新增貸款1.26萬億元人民幣，較去年同期增加1,200億元人民幣，主要是由於年末流動性需求下企業部門票據貼現融資大幅增加。但與預期基本一致的新增貸款相比，社融增量較上年同期卻減少3,830億元人民幣至1.72萬億元人民幣，增幅降至13.3%，低於預期，主要由於信用債發行規模和信託貸款的拖累，考慮到這些非標準化資產多數流向房地產，因此不排除與政策正常化基調有關。展望未來，該行預計政策常態化將繼續，但CEWC和央行2021年工作會議表明也不會急轉彎。因此，穩健的政策立場和合理的流動性對市場依然是友好的。

2. 增長修復繼續

出口保持強勁增長、PPI通縮緩解。海外疫情嚴峻下復工復產受阻而需求強勁，使得中國出口在12月繼續彰顯彈性，同比增長18.1%（11月同比增長21.1%）。分行業看，防疫物資和居家用品的速度有所放緩，而音頻和視頻設備，集成電路，家用電器，醫療設備和自動化設備的出口增長卻在加速。回顧2020年，中國出口同比增長3.6%，對美出口尤為強勁(vs. 2019年同比增長0.5%)。進口同比下降1.1%，貿易順差達到5350.3億美元，為2015年以來的最高水平，也成為支撐2020年中國經濟增長的重要支柱。展望未來，鑑於美國新一輪刺激政策出台而復工進展可能緩慢，該行預計出口將在近一兩個季度保持強勁。在此背景下，汽車和零部件，家具，家用電器和電子產品等出口需求強勁的受益者仍然值得關注。

3. 流動性繼續改善

海外資金連續20周流入，南向流入再創新高。上周，海外資金連續第20周流入，並進一步擴大至23.5億美元。更值得注意的是，南向周度資金流入再次突破紀錄，達到702億港幣，同時單日淨買入195億港幣也創下了自成立以來的最高紀錄。

4. 關注2020年度/2020年度末季的盈利預告。

儘管2020財年或第4季度正式財報季要到2月底開始，但公司將從現在開始逐步發布盈利預告，潛在的預告將成為價格表現的主要影響因素，如上周部分銀行(上海銀行和興業銀行)良好的業績預告支撐了股價表現。市場的盈利預測數據顯示，MSCI中國公司在2020年第4季度的整體EPS同比增速可能達到26.3%。從行業來看，公用事業，能源，醫療保健和材料有望實現顯著復甦，該行建議投資者密切關注盈利預告，尤其是潛在的意外情況。

5. 外部不確定性依然存在。

上周五，在禁止美國投資者投資的現有名單上，又有9家公司被納入，導致個股股價出現波動。該行認為，儘管影響可能是短暫的且主要還是在情緒和流動性層面，但參照此前經驗MSCI/FTSE若也將其從指數中剔除，不排除仍將帶來一定資金面的影響。不過，該行認為上述噪音並非會完全逆轉趨勢，主要是因為美國投資持股並不算高，且新一任總統就任後可能有政策變化。

該行繼續對整體市場中長期持樂觀看法，但近期的局部亢奮值得關注。在這一背景下，該行仍然建議在新老經濟之間進行均衡配置。該行看好出口需求和消費強勁的受益板塊(即汽車和零部件，家具，家用電器，自動化設備和電子產品)，受益於經濟活動復甦的周期性板塊(即原材料，化學和能源)，以及盈利可能明顯改善的部分落後價值股。

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