分析指內地倡議「內循環」經濟　有利銀行業投資

2021年01月19日 13:02
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    龔楊恩慈
    中銀香港(02388)副總裁龔楊恩慈稱，疫情是全球面臨的問題，地緣政治亦增加更多挑戰，惟香港的角色特殊，資本自由流動及融資便利性等因素使之不容易被取代，相信本港將繼續成為中國與外國的連接。
    她表示，香港仍是外國投資中國的重要渠道，香港市場亦正不斷改善，包括銀行人民幣服務的每日限額有大幅提升、滬港通及深港通服務的推出等。她又指，香港乃內地以外的人民幣中心，有70%人民幣的支付和交易是通過香港進行。去年人民幣已超越美元成為大灣區內使用最多的交易貨幣。
    她認為，粵港澳大灣區人口為本港的10倍，區內各城市聯繫加深，本港亦可受惠於中國倡議「內循環」經濟，並有利銀行業務投資。
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