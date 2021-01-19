分析指內地倡議「內循環」經濟　有利銀行業投資

她表示，香港仍是外國投資中國的重要渠道，香港市場亦正不斷改善，包括銀行人民幣服務的每日限額有大幅提升、滬港通及深港通服務的推出等。她又指，香港乃內地以外的人民幣中心，有70%人民幣的支付和交易是通過香港進行。去年人民幣已超越美元成為大灣區內使用最多的交易貨幣。

她認為，粵港澳大灣區人口為本港的10倍，區內各城市聯繫加深，本港亦可受惠於中國倡議「內循環」經濟，並有利銀行業務投資。

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