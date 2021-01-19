嘉湖山莊1月至今已錄37宗買賣　按月增逾40%

中原文家輝表示，置業需求強勁，天水圍嘉湖山莊1月至今錄得37宗成交，相比上月同期26宗多40%。翠湖居3座高層F室，實用面積449方呎，兩房間隔，以533萬元沽出，實用呎價11,871元。新買家為一對夫婦，在區內租樓一段時間，入市升級為業主。原業主於2016年12月以401.8萬元買入，現沽貨帳面獲利131.2萬元，單位期內升值33%。

他續稱，另一宗麗湖居7座高層C室，實用面積546方呎，三房間隔，以566.5萬元成交，呎價為10,375元。新買家亦是區內租客，一家三口，租樓多年，有感長遠計供樓抵過租樓，遂買樓做業主。原業主則於2013年9月以300萬元買入，現沽貨帳面獲利266.5萬元，期內升值約89%。

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