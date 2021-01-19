傳內地速度賽馬競賽修訂規則快將出爐　料今年試行

內地傳媒引述海南瑞澤公眾號消息指，中國馬術協會速度賽馬委員會第一次工作會議已結束，會議對中國速度賽馬規則進行充分討論和修改，已初步達成共識。預計中國速度賽馬技術標準和中國速度賽馬競賽規則修改確定後，將盡快同時頒布，並於2021年試行。

報道引述海南旅遊和文化廣電體育廳調研員指出，賽馬產業應為「賽馬」與「旅遊產業」結合，明確針對不同項目的馬匹數量要求，規範化賽事，探索多項體育賽事活動，體育與彩票結合的可能性。

據中國馬術協會公布，中國馬術協會速度賽馬委員會上周五(15日)起在海南三亞召開中國速度賽馬競賽規則修訂研討會，會議就解讀賽馬產業發展規劃，速度賽馬規則修訂，加強2021年度速度賽馬反興奮劑工作部署及執行細則動員，以及2021年度中國速度賽馬系列賽事申報情況等進行廣泛的討論。

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