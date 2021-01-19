睇路！美資Capital Group減持中國股王貴州茅台

內地傳媒引述美國資產管理巨頭--資本集團(Capital Group)官網資料顯示，截至去年底，該集團旗下的美洲基金-歐洲亞太成長基金持有A股--貴州茅台716.1704萬股，較去年三季度止的761.1804萬股減少5.9%。

據報，該基金是目前全球持有茅台股份數最多的基金。去年底，該基金持有茅台市值為21.89億美元(約170億港元)。雖然數據顯示小幅減持，惟由於期間茅台股價持續上升，該基金對茅台的持股市值按季仍顯著增加。

資本集團旗下另一隻持有較多茅台股份的基金，乃美洲基金——新世界基金，期間也小幅減持了茅台股份。

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