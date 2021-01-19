英國計劃舉行擴大版G7峰會　或藉重組加強抗中陣營

外媒報道，英國首相約翰遜計劃今年6月舉行擴大版的七國集團(G7)峰會，一些成員國擔心英國可能欲通過「開後門」的方式重塑G7，以加強抗中力量。

英國首相已邀請南韓、印度和澳洲參加今年的會議，據講他試圖建立一個由10個民主國家組成的所謂「D10」聯盟，以應對中國和其他威權國家。他想倡導全球行動和民主價值觀，並希望英國脫離歐盟後成為一個強大的力量。

G7主辦國邀請更多國家參加峰會很常見，但過去受邀國家的參與通常有限。不過，報道引述消息指，這種做法今年或有改變，這三個國家將從一開始就參與其中，從下個月初領導人外交使節的籌備會議到峰會之前的部長級會議都會參與。

有外交官員認為，英國此舉為推動重組G7和D10邁進一步。成立D10等相互競爭的集團，可能會削弱G7，最終可能加大G7的壓力，為了重新獲得失去的影響力而落實擴容。

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