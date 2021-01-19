天貓國際獲逾2.9萬個海外品牌進駐　商品類目逾5800個

天貓國際數據顯示，截至2020年12月底止平台上提供5,800多個商品類目，吸引29,000多個海外品牌入駐，其中超過80%為首次進入中國市場。

該公司相應地推進「三新」策略，加速孵化新品類(商品類別)、引入新品牌、發佈新商品，從3個維度讓海外品牌捕捉中國市場機會。該公司向全球商家提供一站式入駐服務，保證30天開店，並向商家提供直播、3D購物等營運和營銷工具支持。

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