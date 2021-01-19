啟德MONACO料收3000票　最快下周第3輪銷售

股市上揚料帶旺樓市。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO熱銷，成功啟動今年樓市，股市反彈亦會產生財富效應，料資金將流入樓市，刺激市況進一步轉旺。項目將於本周四進行次輪銷售，明日截止接受認購，預計截至今晚可錄逾2,000個登記，最終料達約3,000張入票。他透露，為回應市場需求，該盤最快下周隨即進行第3輪銷售。

而項目銷情理想亦帶動其他樓盤成交亦加快，同系將軍澳CAPRI剛售出最後5號洋房，實用面積1,988方呎，售價逾4,992.3萬港元，呎價25,112元，買家並以約450萬元購入兩個車位。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，樓市小陽春已確認出現，本月一手住宅交投可望達1,500宗。公司向MONACO本周四首5名三房招標單位買家，贈送價值5,000元教育課程優惠。

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