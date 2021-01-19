滙豐夥新創企業改善客戶體驗　星展網上開戶成功率9成

香港金融管理局近年促進銀行業應用開放應用程式介面(API)，滙豐銀行工商金融中小企業主管陳慶耀表示，開放API帶動金融服務創新，透過將不同生態系統的參與者聚首一堂，提供無縫數碼體驗，並支持智慧城市及銀行的發展方向。他指，新創企業的想法缺乏平台及資源落實，該行為其提供引導，尋求改善客戶體驗的創意。

星展銀行(香港)機構銀行數碼及生態系統主管兼董事總經理張國林表示，該行於6年前開始數碼轉型，該行於兩個月前推出中小企網上開戶服務，8分鐘就可以完成開戶，3天之後就可以收到開戶確認，成功率達90%。他指，未來將與更多資訊提供者交流，並進行信貸分析。

恒生銀行發展互動策略，該行銀行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍表示，該行有超過300萬個零售客戶及超過100間實體分行，於馬鞍山設置大型數碼互動幕牆，未來會將相關概念拓展九龍及港島等分行。

香港金融管理局去年推出「網絡防衞計劃2.0」，旨在提升香港銀行體系的網絡防衞能力。金管局金融科技促進辦公室首席金融科技總監周文正表示，期望2.0計劃能彌補風險缺口。

他指，該計劃首個版本在2016年面世，當時已十分全面，但仍需要讓銀行業界了解網絡安全規管不是一次性，因此未來每隔兩至三年就會再作改良。他表示，當2017年銀行業界已滿足計劃要求，而其他國家監管機構亦相繼推出類似框架時，局方便決定要定時改良計劃。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020