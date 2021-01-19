疫後拜登政府料研加稅補國庫空虛　美國銀行業將大出血？

美國總統特朗普在任期間實施的減稅政策，讓美國大型銀行在過去3年省下共420億美元的稅款，可未來處境將會逆轉。外媒估計，若拜登實踐其政治主張，將從2022年起將公司所得稅率從21%提高至28%，則美國大型銀行如摩根大通、高盛和摩根士丹利等投資銀行的公司的所得稅將會增加，單是2022年共計料增逾110億美元稅款。

拜登已宣布，鑑於美國經濟仍須應付疫情，預計將至少等到2022年才會提高公司所得稅。據華盛頓智庫稅務政策中心估計，若拜登政府在2022年起將公司所得稅提高至28%，在2021至2030年間，美國政府的稅收將增加約7,400億美元。

不過，報道引述富國銀行分析指出，加稅對銀行來說有非常具體的負面影響，但低利率亦是銀行的隱性稅收，其影響遠大於增稅，故任何利率上調的措施都對銀行有利。

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