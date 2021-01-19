傳李書福卸任吉利系兩公司法人　惹市場關注動向

外媒報道，內地民企家李書福近日接連退出浙江吉利控股集團有限公司與吉利科技集團有限公司合共兩家系內公司的法定代表人職務，消息引發市場關注。

報道引述中國工商資訊平台——天眼查訊息顯示，吉利控股集團於本月13日進行工商變更，顯示李書福卸任該公司法定代表人及總經理，改由浙江吉利控股集團常務副總裁、首席財務官李東輝來接任。李氏並於次日(14日)卸任另一家吉利系公司「吉利科技集團」的法人職務，改由吉利科技集團執行長徐志豪接任，惟他仍是該兩家公司的控股股東和董事長。有網民估計，這位民企富豪可能要部署「歸隱」；亦有推測指「割韭菜」之風正由互聯網擴大到汽車業。

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