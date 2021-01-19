美國貿易代表萊蒂澤：料拜登將沿用特朗普的「優良」政策

即將卸任的美國貿易代表萊蒂澤(Robert Lighthizer)表示，預計拜登政府將沿用特朗普許多「優良」的貿易政策。

他接受外媒訪問時表示，拜登並未反對特朗普的貿易政策，並強調美國的貿易政策是良好的，是正確的事情。他認為，特朗普政府的雙重目標是「勞動階級優先」，並豎立對中國的相關警報。他不認為拜登會放棄或改變這些政策，尤其是美國人都意識到，過去與中國的關係是不對等的狀態，不利美國，卻幫了中國大忙。

報道指出，負責領導中美第一階段貿易協議的萊蒂澤傾向持有樂觀態度，相信拜登的顧問團隊與他在許多議題上會有共識。他的職務之後料由戴琪接手，而戴氏曾擔任負責中國事務的貿易執法首席顧問。

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