中國去年破例進口印度米　原來因為…

內地去年底向印度以每噸約300美元價格進口10萬噸米，是30年來首度。有印媒披露，進口印度米主要用途是用於釀酒而非食用，理由價格是相對便宜而已。

外電報道，印度是全球最大稻米出口國，中國是最大進口國，過去30年中國內地每年進口400萬噸米，卻一直沒有印度的份額，理由是品質不佳。去年內地破例採購印度米，時值邊境摩擦之時，故被視為向印度釋出善意求和。

印度媒體指出，這次進口是為執行2018年6月簽署的協議，而且中國除是最大米進口國，也是最大產米國，已經連續數年稻米產量高於需求，同時也有數十萬噸規模的淨出口，進口米主要是增加市場供應多元化及做加工原料兩種用途。

據中國海關數據顯示，去年首10個月，內地累計稻米進口181.64萬噸，出口209.67萬噸，淨出口28.03萬噸，前年淨出口為25萬噸。內地進口稻米占消費量約1至2%，亦有部分進口米進入口糧市場，惟主要是泰國而非印度。

另有說法指，去年受疫情和旱災影響，中國前5大進口米來源地緬甸、越南、泰國、柬埔寨的稻米出口量減價增，印度米相對便宜，故才獲內地破例進口。

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