三星5納米未及出貨　美國高通或被迫削產量…

全球晶片生產短缺的情況，正從汽車業擴大至資訊科技業。外媒引述最新消息指，因為三星電子的5納米製程生產線緊張，無法滿足所有訂單，故可能會削減美國流動晶片巨頭高通的晶片產量。

南韓媒體報道，由於全球大客訂單不斷下大單，三星目前已近乎無法按計劃為自家公司旗艦智慧手機「Galaxy S21」系列生產5納米Exynos 2100應用處理器。同時，應用於Galaxy A系列智慧手機及內地廠商Vivo旗下款式的Exynos 1080亦面臨類似的問題。

報道指出，三星的晶圓代工部門只能削減Exynos晶片的供給量，並為每個客戶分配產量。由於三星必須調整Exynos晶片的產量，故可能會減少高通晶片的產量。市場估計，2021年全球Galaxy S21銷售量將達到2,800萬至3,000萬支，其中60%會內建Exynos 2100，須提防晶片短缺而IT裝置及家電整體需求持續上升，最終將無可避免引發加價潮。

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