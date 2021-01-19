投資者1860萬元掃上海街舖　租金回報僅1.8厘

舖位市場交投趨旺，有資深投資者入市掃貨，油麻地上海街194號地舖，建築面積約600方呎，該地舖連一樓原先叫價共約2,600萬元，現僅地下以約1,860萬元轉手，低市價約一成，呎價約3.1萬元。該舖租客為食肆，月租金約2.8萬元，租期至2023年7月，以成交價計算，租金回報率只約1.8厘，市傳新買家為黃海明。原業主於2010年11月以1,480萬元買入，舖位逾10年升值約380萬元或約25%。

此外，消息人士透露，中環蘇豪區的士丹頓街25號地舖，以約3,110萬元轉手，屬交吉交易，低市價約兩成。該舖建築面積約800方呎，原先叫價約5,800萬元，累減約2,690萬元或約46%賣出。舖位前租客為時裝店，租金只約7.7萬元，回報率約3厘。原業主於2006年4月斥1,280萬買入，該舖近15年升值約1.4倍。

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