美匯指數續企90關 道指期貨穩升181點
2021年01月19日 16:25
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●美匯指數報90.61；港匯見7.7524；離岸人民幣(CNH)報6.4922；美元兌日圓報104.01；歐元企1.2111；英鎊報1.3598。金價反彈至每安士1,839.4美元。布油升至55.31美元；紐油見52.51美元。道指期貨穩升181點。
●恒生指數收報29,642點，升779點或2.7%。https://bit.ly/3ixiZQn
-林一鳴：北水推動大市破頂，可繼續持貨。
-陳炳強：港股上望31,000點，港交所待回調再吸。
-溫天納：股市今年先高後低，上半年可望32,000點。
●中金：未來3至5年內地每年約有2,000至4,000億元流入港股。
●滬綜指又失3600點，有色金屬股領挫。https://bit.ly/35SAKV0
●麥格理料今年外資流入中國金額將再創新高。
●投資新趨勢！分析指中國將引領亞洲的環境、社會和公司治理(ESG)發展。
●日股漲391點，韓股升2.6%。
●拜登上場後將嚴厲監管，美國銀行業有難？
●英國計劃舉行擴大版G7峰會，或藉重組加強抗中陣營。
●運費飛升及貨運公司拒載，英歐貿易遇阻。
●調查：70%港人持有債務，逾60%認為未達個人財務或退休目標。https://bit.ly/3bOO3d6
●證監會指關注虛擬貨幣，疫情下持牌機構如常運作。
●新iPhone並未進入超級周期，高盛續籲「沽售」Apple。
●人民幣中間價跌至6.4883，兌每百港元報83.64。
●中美關係有望緩和，港股快見三萬關？https://bit.ly/2M0TeM8
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