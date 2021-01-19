美匯指數續企90關　道指期貨穩升181點

●美匯指數報90.61；港匯見7.7524；離岸人民幣(CNH)報6.4922；美元兌日圓報104.01；歐元企1.2111；英鎊報1.3598。金價反彈至每安士1,839.4美元。布油升至55.31美元；紐油見52.51美元。道指期貨穩升181點。

-林一鳴：北水推動大市破頂，可繼續持貨。

-陳炳強：港股上望31,000點，港交所待回調再吸。

-溫天納：股市今年先高後低，上半年可望32,000點。

●中金：未來3至5年內地每年約有2,000至4,000億元流入港股。

●麥格理料今年外資流入中國金額將再創新高。

●投資新趨勢！分析指中國將引領亞洲的環境、社會和公司治理(ESG)發展。

●日股漲391點，韓股升2.6%。

●拜登上場後將嚴厲監管，美國銀行業有難？

●英國計劃舉行擴大版G7峰會，或藉重組加強抗中陣營。

●運費飛升及貨運公司拒載，英歐貿易遇阻。

●證監會指關注虛擬貨幣，疫情下持牌機構如常運作。

●新iPhone並未進入超級周期，高盛續籲「沽售」Apple。

●人民幣中間價跌至6.4883，兌每百港元報83.64。

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