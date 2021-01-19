【產經直播】港股強勢繼續升？
2021年01月19日 16:33
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港股周二(19日)繼續氣勢如虹，今早高開237點後節節上升，最多大升986點，高見29,848點，再創2019年5月3日以來高位，收市仍升779點，報29,642點，成交破3,000億元。北水狂掃貨，恒指衝上三萬大關指日可待？
一眾藍籌股做好，其中港交所(00388)再創新高變「啡底股」，高見525元；另外ATMXJ亦都有追捧，其中美團(03690)破頂，不過騰訊(00700)則創新高後倒跌，至於早前被美國制裁的小米(01810)亦曾急彈逾6%，藍籌股升勢凌厲，係咪要食胡止賺先？
A股成交暢旺，內地券商股表現出眾，其中近期強勢中金(03908)創上市新高，一度高見25.75元，另外中信建投(06066)、招商證券(06099)、中信証券(06030)等都有明顯升幅，一眾券商股可以點揀好？
內房股都有追捧，華潤置地(01109)曾急升逾10%，為表現最佳藍籌；至於融創中國(01918)、世茂(00813)及合景泰富(01813)股價均曾抽高逾9%，想搵內房股追落後又得唔得？唯獨一眾車股普遍跑輸大市，藍籌之中吉利汽車(00175)表現最差；而廣汽(02238)、長汽(02333)及比亞迪(01211)股價亦紛紛受挫，有貨應唔應該繼續揸？
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