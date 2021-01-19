美官方銀行行長：冀拜登守好特朗普抗華路線

外國傳媒報道，作為美國官方銀行的美國進出口銀行(EXIM)行長Kimberly Reed表示，拜登應守好特朗普打下的江山，持續對抗中國出口補貼、幫助美國出口。即將於周三離任的Reed說：「特朗普政府對中國採取的措施非常有效而且意義重大，美國現處於更強大的地位，希望拜登維持這份努力。」

該行是美國聯邦政府的官方出口信貸機構，目的是推動出口，增加就業。在2015年時曾被共和黨議員提議關閉，稱它只為波音及通用電氣等大型出口商提供福利，但特朗普後來利用該行作為遏制中國海外科技和貿易投資的渠道。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020