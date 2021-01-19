罕有放盤！美孚新邨凸海戶樓價再撲2000萬元

中原馮健平表示，樓市氣氛持續向好，睇樓量及成交量都顯著回升，荔枝角美孚新邨1月暫錄約30宗買賣，追貼上月全月33宗，平均實用呎價徘徊於13,303元。其中3期百老滙街54號頂層凸海戶，實用面積1,253方呎，四房間隔，放盤罕有。

據了解，單位最初開價2,000萬元，買賣雙方議價後，最終以1,935萬元成交，呎價15,443元。新買家為外區客，深知凸海放盤罕有，議價後即入市。原業主於1996年4月以540萬元買入，持貨近25年轉手帳面獲利1,395萬元，單位期內升值逾2.5倍。

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