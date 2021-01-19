第一太平戴維斯料今年港豪宅價格跌5至10%

第一太平戴維斯最新報告顯示，由於邊境關閉阻礙潛在買家及資金流入，樓價2,000萬元或以上豪宅成交量，由去年10月的203宗，大幅下跌至12月的僅127宗，以2,000萬元至5,000萬港元的豪宅跌幅最大。

豪價市場的復甦，將取決於邊境重啟的時機及程度，特別是與內地的邊境。由於有關時機仍極不明朗，首批重新進入市場的投資者很可能希望趁低吸納折讓資產，加上新推出豪宅數量上升，該行預期今年豪宅價格年進一步下跌5至10%。

不過，流動性充裕及實際利率低企，繼續成為一般住宅的利好因素，而負面因素則包括破產個案及失業率預料在短期內仍將繼續增加，令住宅需求進一步受壓。儘管如此，假如疫情逐漸受控，本港經濟可望在今年下半年復甦，預期整體住宅物業價格今年上升3至5%。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020