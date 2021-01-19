金管局料銀行業可從內地財富管理需求中獲益

香港金融管理局助理總裁(外事)陳維民表示，大灣區有龐大的財富管理需求，區內高淨值人士佔中國20%。他認為，香港為區內最重要的資產管理中心，理財通開通使區內個人投資更加便利，相信香港銀行業及金融科技等發展亦可從中獲益。

他指，內地投資者希望投資更多非人民幣資產，而香港投資者亦想加大投資人民幣資產，造成雙向需求。由於理財通為新項目，大部分投資者是首次進行跨境投資，金管局作為監管機構，需要留意內地和香港投資者的需求，並保障其合法權益，避免不必要風險。

他又指，理財通現階段較集中債券產品，明白保險業界亦希望參與其中，任何發展都要以長遠角度看，理財通是一個龐大且長遠的計劃，應循序漸進，會檢視納入保險產品的可能性。

瑞銀香港區主管及行政總裁、瑞銀財富管理亞太區聯席主管、私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示，大灣區是一個7,000萬人的市場，意味着很多機會，是連接中國與世界的門戶，相信跨境理財通讓香港金融中心地位更加獨特，對香港及內地銀行及服務提供者是雙贏局面。

她指，對於大灣區的投資者來說，香港市場提供足夠的解決方案，隨着全球資產布局的多元化及框架的推出，意味香港會有非常多發展機會。該行已設置跨部門的團隊，希望有分銷平台，並在夥伴關係上做得更好。

理財通計劃下個人額度為100萬元，她認為配額較小，財富管理公司難以參與，該行已提交議案，建議政府和監管機構放寬限制。她同時認為，可在理財通框架下擴闊產品範圍，包括基金等。

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