經濟危機！運費飆3倍　中國與歐洲貨物供應正受威脅

外國傳媒報道，過去8周由中國運往歐洲地區的貨運運費漲了3倍多，達到紀錄新高，主要是疫情打亂全球貿易，令空貨櫃大缺。

據貨運商與進口商的說法，由亞洲運送一個40呎貨櫃到歐洲北部，費用在去年11月時約是2,000美元(約1.56萬港元)，現在漲到超過9,000美元(約7萬港元)。

去年上半年因疫情在歐洲與美國爆發，數千個空貨櫃因封鎖措施船運公司取消航程，而被留置在歐美，全球貿易也因而突然減速。到去年下半年，西方國家對亞洲製造產品的需求反彈時，亞洲地區貨運業展開搶空貨櫃競賽，貨櫃運價被大幅推升。

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