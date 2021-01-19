去年租金跌勢明顯　中細價租賃比率升至逾4成

美聯首席分析師劉嘉輝指出，去年樓市在疫情陰霾下，美聯樓價指數全年僅輕微下跌約0.92%，而該行的租金走勢圖，全年則跌約5.8%，跌勢相對明顯，同時，亦帶動中細價租賃比率增加。

以2020年不同月租的成交個案比率劃分，以該行促成的住宅租賃個案計算，月租1萬元或以下租務比率由2019年約4.3%增至2020年約5.7%，而月租逾1萬至1.5萬元所佔比率，亦由約30.1%升至去年約34.5%。兩者合計，即月租1.5萬元或以下比率，由2019年約34.4%，增至去年約40.2%。

反觀，月租逾1.5萬元比率則按年下跌，當中月租逾兩萬元比率，由2019年約36.8%，減少至去年約33.8%。而月租逾1.5萬元至兩萬元的租務個案比率，亦由約28.8%，下跌至約26%。

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