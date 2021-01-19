宏利MPF退休收益基金首度派息率年化4%

宏利旗下強積金(MPF)退休收益基金，昨日(18日)首度派息，每基金單位派0.033元，以基金單位首日價格計算，相等於年度化4%派息率，達成基金成立時的派息目標。

集團表示，該基金單位價格自推出以來持續上升，截至今年1月15日，基金單位價格上升了10%，總資產約7.6億元，總投資收益約4,000萬元。

宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示，現時資產中有20%來自新客戶供款，其餘則是現有客戶的MPF資產轉移。另外，65歲或以上的退休人士中，超過一半人將全部資產投入退休收益基金，反映該基金提供穩定回報的優勢獲市場歡迎。

原先預期在基金推出後第7個月才開始派息，現提前了兩個月，合資格的成員將會在1月26日獲取派息。吳氏指出，集團的資產配置團隊會根據市況調整策略，其投資回報比集團預期佳，使基金具提早派息的條件，亦有信心可維持派息率目標。

他指出，集團將繼續審視基金的收費水平，預期於今年第二季內把管理費0.99%的優惠拓展至MPF利息基金，限65歲或以上成員。

宏利投資管理亞洲區資產配置高級組合經理盧淑華指，集團擁有專業團隊負責為該基金提供跨資產類別投資方案，收益策略從股息、債息及資本增值三方面着手，目標股債配置比例為4比6。團隊會因應市場變化主動配置資產，去年股票比例達到5成，但基金仍會以穩定為主，因此股票比例不會超過6成。

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