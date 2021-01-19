拜登即上場！今年會怎樣？《經濟學人》9大趨勢預測

美國候任總統拜登即將上任，今年會是怎樣？綜合媒體報道，英國著名媒體《經濟學人》(The Economist)特刊主編、《經濟學人》副總編輯Tom Standage提出了9大趨勢預測，不妨參考一下：

【1：疫苗今年未救世】

從2020年底到2021年，新冠肺炎疫苗開始被施打，很多人認為是靈丹妙藥，可讓世界很快恢復正常，但這顯然太樂觀了，原因是疫苗的生產和分配較人們預期的複雜，最少要花上幾個月、甚至數年，才能讓疫苗接種擴展到所有國家。在接種疫苗這事上，不同國家也會有很大差異。

【2：復甦不穩定不平衡】

接下來經濟復甦的速度取決於接種疫苗的速度。各國政府一直補助企業，讓它們可以繼續支付員工薪金，尤其在歐洲。只有在這些補助退出後，才能看到疫情真正造成的傷害。此外，不同產業也有差異，科技業做得很好，航空業則很糟糕。今年將繼續看到這種非常不穩定、不平衡的復甦情況。

【3：拜登延續特朗普抗華】

從2020到2021年，世界4大經濟體當中，有3個(日本、美國、德國)換了新的領導人。當領導階層有變時，對地緣政治代表甚麼呢？拜登就任美國總統後，將努力修復特朗普過去4年帶來的傷害，重建美國和盟友的關係，但在中美關係上，將看到特朗普到拜登政府的政策連貫性。

拜登不打算對中國手下留情，在某些領域對中國的施壓還會較特朗普為大，可以期待拜登會試圖在國際上建立一個民主國家大聯盟，在貿易和人權上向中國施壓。但在其他領域，中美可能會合作，例如氣候變遷。

【4：CEO要成為政治家】

過去幾年，很多企業成為地緣政治衝突的「代理」戰場，例如華為和抖音的美國業務TikTok。這種趨勢不會消失，意味企業舵手(CEO)們需要站出來成為政治家，尤其要注意東亞與台灣發生的事，因為會影響全世界。

【5：疫情加速企業與個人數碼化】

疫情期間企業營運與個人工作生活的數碼化將成為長期趨勢。疫情鼓勵更多人以更快的速度接受新科技，無論是網購、在家工作、網上教學、遙距醫療。單是2020年，就達到了過去預期在2026年或2030年才能達到的水平。

【6：旅遊趨勢回不到疫前】

疫情帶來的長期改變是跨境長途旅行大減，全球商務旅行可能會下降40%，且可能永遠不會恢復到疫情前的水平。這代表未來非商務遊客可能會更偏好國內短程旅行，將對世界各地旅遊模式產生深遠而長期的影響。

【7：對抗氣候】

今年可能會被視為人類對抗氣候變遷的轉捩點，因許多國家的復甦計劃包括了大量綠色刺激方案，尤其是美國和歐洲，會創造很多新就業機會。最重要的是，中國將在2060年達成「碳中和」，會給其他國家帶來壓力，要做出更大的減碳承諾。

【8：去年盛事今年辦】

許多原訂在2020年舉行的事件將在今年發生，聯合國氣候變遷大會就是其中之一。其他還有東京奧運會、歐洲職業足球賽、杜拜世界博覽會等。

【9：提高警覺】

疫情讓全球對未來的威脅做好更多準備。亞洲國家因有過去沙士「SARS」經驗，所以這次應對疫情比歐美國家有更充分的準備。除傳染病外，還有濫用抗生素、生物恐怖主義、核武擴散等，相關的警覺性也會提高。

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