金管局：市民1月26日至2月11日可換新鈔

香港金管局表示，今年市民換新鈔時間由1月26日至2月11日，即農曆新年前一天，市民毋須在開首數天趕往兌換新鈔。

該局指，現時新鈔的庫存量達以往新年期間新鈔發行量的2倍，迎新鈔更達3倍，而換鈔時間由往年約2星期延長至3星期。

該局鼓勵市民盡量使用電子支付方法派利是，例如利用網上或手機銀行經金管局的「轉數快」或市面上其他電子錢包，取代派實體利是。由於電子支付方便易用，在香港已被廣泛接受，各主要銀行和電子支付營運商將會配合提供各種推廣計劃。

銀行方面將就人流及風險控制實施以下措施，包括個別主要銀行將提供網上預約換鈔服務、換鈔期間增加櫃枱加快處理換鈔需求、及在有需要時向排隊輪候的市民派籌等。

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