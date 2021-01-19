拜登就職試水溫！呢家中資企業1月21日赴美IPO

外國傳媒報道，中國電子煙製造商霧芯科技(RLX Technology)計劃於1月21日在美國首次公開招股(IPO)，籌集最多12億美元，此舉被視為中國企業試水溫，測試拜登政府對中國企業的立場。

該公司發行1.165億單位美國預託股份(ADS)，IPO定價介乎8到10美元，希望最多籌11.7億美元。

霧芯科技選擇IPO的日期恰巧是拜登上任的隔天，引來市場揣測，被視為是作為測試拜登對中國企業的態度。Oriental Capital Research常務董事Andrew Collier說，大眾認為拜登政府上任後，可能對中國的監管問題採取溫和態度。

不過，他指出，中企審計紀錄的取得問題仍是痛點，據美國國會去年通過的法案，若當局無法跟中國達協議取得有關審計資料，中企恐怕會於2022年1月1日遭美國強制退市。

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