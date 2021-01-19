鄧成波3000萬元沽深水埗舖　料明賺實蝕

資深投資者鄧成波再度出貨。市場人士表示，深水埗元州街4號地下連入則閣樓，當中地舖建築面積約1,707方呎，閣樓面積約830方呎，物業原叫價約3,800萬港元，現減約21%，以約3,000萬元賣出，較市價低約15%。

上述投資者於2016年8月以2,950萬買入該舖自用，帳面升值僅約50萬元或約1.7%，若連當年購入時支付的雙倍印花稅及其他使費，料需蝕約250萬元離場。

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