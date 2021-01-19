拍賣場連沽4個銀主盤　栢慧疑似事故單位市價七五折賣

近日樓市交投氣氛暢旺，環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，該行周二(19日)安排36項物業公開拍賣，其中3項已在拍賣前易手，另有一1項收回，而現場推拍的32項物業，競投反應不俗，最終售出6項，包括4項銀主盤。

他指出，其中天水圍栢慧豪園6座高層H室，屬疑似事故兼銀主盤，實用面積494方呎，拍賣開價398萬港元，單位早前共獲多達約80組客查詢，先後吸引30多組前往睇樓，最後獲3組客戶出價競投，承價共12口，以447萬元成交，呎價9,049元。以一般市值約600萬元計算，是次成交約為市價七五折。

同場拍賣的灣仔三元大廈高層B室銀主單位，亦收到約20組客戶查詢，單位實用面積386方呎，開價550萬元拍賣，競價10口搶高45萬元，以595萬元易手，呎價15,415元，做價約為銀行估價九折水平。

另外兩項售出的銀主物業，包括旺角興華中心頂層兩個商業單位連天台，實用面積共約646方呎，成交價630萬元，較開價高出70萬元。其餘一項為馬鞍山富寶花園3座高層C室連車位，單位實用面積592方呎，成交價690萬元。

區蘊聰指出，今期拍賣單位的睇樓反應不俗，只要底價具吸引力，就不難錄得成交，今次拍賣售出的物業，平均也較市價低約5%至7%。而拍賣前售出的物業當中，包括深水埗鴨寮街雙號舊樓天台，成交價69萬元，原業主持貨約半年，帳面獲利9萬元或約15%。

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