渣打：全線分行首3天上午8時開始提供兌換新鈔服務

渣打銀行(香港)宣布，將於本月26日至2月11日為市民提供新鈔及「迎新鈔」(即雖舊仍簇新的鈔票)兌換服務。全線分行首3天會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，而上午8時至10時期間，分行櫃位將全部只提供兌換新鈔服務以加快兌換流程。

該行指，每間分行的新鈔數量因應該區需求而訂定，每天額滿即止。每位市民換新鈔的次數不限，惟每次最多兌換10元及20元新鈔各50張；50元、100元及500元新鈔各20張；及1,000元新鈔10張，迎新鈔兌換數量不限。

該行鼓勵客戶利用SC mobile的「e利是」，以SC Pay「轉數快」向親友派利是。完成轉數後，將獲贈12款利是貼圖，並可參加大抽獎贏取獎賞，詳情稍後公布。

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