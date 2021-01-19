中銀香港下周二8時起可換新鈔及「迎新鈔」

中國銀行(香港)由1月26日至2月11日，於全線分行提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，首5日將於早上8時開始提供換鈔服務。該行個人金融及財富管理部總經理陳文表示，分行將設置新鈔兌換專櫃，及提供總值3,000元的「新鈔標準裝」，其中包括100張20元及20張50元新鈔。

該行鼓勵市民透過BoC Pay及手機銀行派發電子利是，BoC Pay客戶可在應用程式內自選或自設祝福語、挑選主題利是封及「拆利是」。該行表示，無論客戶是否持有中銀香港帳戶，均可註冊使用BoC Pay。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020