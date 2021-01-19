全球股市前瞻？越南周二股災　之前散戶炒到癲

香港股市周二(19日)火熱，惟貿戰贏家越南不然！外地媒體報道，過去20年來，越南股市從未出現像周二般慘烈的拋售潮，賣出指令飆升導致交易所崩潰近半小時，僅早段的成交額就相當於今年日均成交額的總和。

越南基準指數胡志明指數(VN INDEX)在周一(18日)未能站上1,200點大關後，於周二暴跌，創下歷史紀錄。胡志明指數幾乎持平於上一日，略微低開，此後窄幅上落，約一個小時後擴大跌幅，開市約一個半小時後，該指數突然開始崩潰。

由於賣出指令短時間內暴增，胡志明證券交易所的交易系統一度被擠到癱瘓，市場頓時陷入混亂，指數、成交和個股升跌統計一度停滯，時間接近20分鐘之久。

在這次股災中，胡志明指數一度跌去74.71點或6.27%，這是越南股市20年來以本幣計價的市值損失最大的一天，且抹平了今年初以來的所有累計漲幅。

從個股來看，一度有440家股票下跌，只有38家個股上漲，其中下跌的股票中有118家跌停(胡志明證券交易所漲跌停限制為±7%)，創歷史最高紀錄。而在下跌最多時，胡志明指數的交易額便達到了驚人的16.16萬億越南盾(約54億港元)，不到一天的成交額便相當於年初至今日均成交額的總和。

根據VNDirect證券公司的統計數據，私人企業集團Vingroup，房地產巨企Vinhomes、國有銀行Vietcombank、VietinBank和BIDV等藍籌股，是對胡志明指數拖累最大的5家公司，僅它們便導致胡志明指數下跌26.59點。

值得注意的是，隨着越南利率下行，此前有愈來愈多的中小投資者瘋狂湧入越南股市。在2020年，越南市場總共注冊了280萬個交易帳戶，比2019年增長了17%，其中個人投資者是增長的主力。

分析人士表示，這趨勢歸因於自3月以來，越南央行下調政策利率後銀行存款利率的下降，以及疫情後越南經濟的強勢復甦。分析人士還指出，過去幾個月，投資者的情緒一直非常樂觀，至少在3月底之前，情緒都一直如此。

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