滙豐銀行提供3000元換新鈔套裝　分行設特快櫃枱

滙豐銀行宣布，將於1月26日至2月11日期間在零售銀行分行提供新鈔兌換服務，而1月26日至30日期間，將於早上8時開始營業。分行設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶提供3,000元新鈔套裝，當中包括100張20元及20張50元新鈔。

考慮到客戶和員工在疫情下的安全，該行表示，客戶毋須領取籌號，亦可於分行兌換「迎新鈔」，該行尚玉及滙豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，並於所選擇的時間及分行領取。

該行鼓勵客戶利用PayMe、該行流動理財應用程式及網上理財的轉數快(FPS)功能，向親友派發電子利是並送上祝福。該行香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，今年農曆新年市民或要保持社交距離，但科技有助延續傳統習俗。

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