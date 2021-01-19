快手最快下周二起招股 入場費約4700元
2021年01月19日 19:06
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騰訊(00700)為最大股東的中國短片社交平台快手即將上市！市場消息指，快手最快將於下周二招股，計劃發售4.15億股，公開發售佔比僅2.5%，若超額認購95倍或以上，回撥最多至7%。招股價上限93元，每手50股，入場費約4,696.86元，預期2月初掛牌。
早前有傳該公司集資50億美元(約390億港元)，將是啤酒股百威亞太(01876)2019年9月上市集資450.8億元後，最大宗新股上市。目標估值500億美元(約3,900億港元)，惟外媒引述消息指，基於投資者反應，估值可能升至約600億美元。
券商積極為快手備戰，綜合4間券商，暫為其預留共860億元孖展額，耀才證券(01428)預留500億元、大華繼顯預留200億元、信誠及時富分別預備150億元及10億元。
快手亦見投資者追棒，未招股已錄得孖展預訂，耀才有約200億元孖展預訂，時富則有8億元。
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