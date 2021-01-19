恒生早1小時營業兌換新鈔　花旗再推電子利是

該行延長兌換新鈔日期，由1月26日至2月11日提供兌換新鈔服務，同時會確保有足夠的新鈔或外觀完好的「迎新鈔」供應。

客戶在前往分行前，可預先透過恒生個人流動理財服務應用程式，毋須登入個人e-Banking，已可在手機預先遙距使用「櫃位手機取票服務」，減省在分行內等候的時間。若客戶已登記手提電話號碼，更能收取手機短訊提示最新輪候狀況。

為加快處理換鈔需求，全線地面分行會於兌換新鈔的首3天提早1小時營業，於早上8時開始提供兌換新鈔服務。客戶於農曆新年期間以FPS派發利是，或登記FPS均可參加抽獎，有機會贏取達8,888元的現金獎賞，詳情將於稍後作出公布。

另外，花旗銀行(香港)表示，繼去年推出電子利是大受好評，今年將再度推出手機「派利是」功能，客戶毋須再到銀行兌換鈔票，也可遙距派利是。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020