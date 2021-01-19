銀行公會鼓勵市民多用電子利是　留意分行換鈔安排

鑑於新冠肺炎第4波疫情持續，香港銀行公會呼籲市民在這個農曆新年使用電子利是，而銀行亦會謹慎處理兌換鈔票的安排，希望在滿足市民需要，以及疫情下保持社交距離之間取得平衡。

銀行公會發言人表示，香港金融科技發展蓬勃，電子支付和轉帳已成為許多市民日常生活的一部分。銀行公會鼓勵市民善用電子利是，有需要到銀行分行兌換鈔票的市民，請留意相關銀行的安排。

發言人續指，銀行方面也會盡量控制分行人流，避免人群聚集。市民在分行等候時須謹記保持社交距離。

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