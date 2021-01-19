港鐵發盈警　料去年最多勁蝕50億元

集團預計虧損主要是由於早前公布，持續的新型冠狀病毒大流行和整體經濟環境惡化對集團(在香港及其他地方的)經常性業務造成重大不利影響，去年的投資物業組合重估虧損(此乃非現金會計項目)預計約92億元，及綜合損益表中就沙田至中環線項目作出14億元的撥備。

在考慮了集團的整體鐵路和物業業務後，董事局認為整體財務狀況保持穩健，將繼續監察財務狀況及業務前景。

集團表示，疫情持續和整體經濟環境惡化對集團經常性業務造成的重大不利影響是前所未見的。香港及全球的政府機關實施各種應對措施，例如保持社交距離、在家工作安排、學校停課、入境管制及隔離措施，導致本地及國際旅遊需求及消費力大幅降低。此外，香港與中國内地之間的主要邊境客運口岸(包括羅湖、落馬洲和香港西九龍過境站，以及紅磡站的城際客運管制點)長期關閉，對集團的經常性業務造成進一步不利影響。

按公司早前公布，由於香港的第一波和第二波新型冠狀病毒疫情，截至2020年6月30日止6個月，公司的香港總乘客量較2019年同期下跌37.7%。2020年7月底香港受到第三波疫情的影響，而公司在2020年8月的香港乘客量因此受到不利影響。

然而，當香港本地防疫限制措施放寬後，公司乘客量於2020年9月回升，並在2020年10月和11月持續上升。2020年11月底香港再出現第四波疫情，政府因此收緊社交距離措施，導致公司在2020年12月的乘客量下跌。

正如上述提及，集團就沙中線項目確認14億元的撥備，故預計去年的經常性業務虧損將約11億元(為介乎9億至13億元的估計虧損範圍中間數)，2019年則錄得50億元利潤。

另外，由於疫情和整體經濟環境惡化造成的不利影響，導致零售及寫字樓租金受到下調壓力，根據集團外聘獨立估值師進行的初步物業重估，董事局預計去年將錄得的投資物業重估虧損約92億元，2019年則錄得14億元的重估收益。

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