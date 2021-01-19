Silversands樓書上網　最快本月開售

項目提供同區罕有橫廳四房則王，位於3座A室，實用面積1,249方呎，屬四房雙套房連工作間設計，客飯廳闊約7.5米，連面積54方呎露台，可享開揚海星灣海景。

他強調，項目屬低密度發展，由4座大樓組成，共提供160伙，戶型多元化，包括一至四房間隔。實用面積266至1,654方呎。

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