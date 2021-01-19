觀塘世紀工商中心近3萬方呎樓面　1.3億元標售

政府減辣推動下，近月工商舖市場有轉活迹象。中原(工商舖)岑威雄表示，觀塘鴻圖道44至46號世紀工商中心6樓02室及7樓09至17室工廈單位，面積同約14,992方呎，分別佔約半層樓面，合計總樓面面積約29,984方呎，以意向價約1.3億元透過招標推售，平均呎價約4,000餘元。現時項目約兩成樓面由業主自用，其餘則已全數租出，總月租收入逾27萬元，租期最長至2023年中。

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