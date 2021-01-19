未來5年難安穩！全球疫後恐須面對經濟和政治後果

外國傳媒報道，世界經濟論壇(WEF)指出，疫情暴露了忽略大流行病等長期風險所帶來的「災難性影響」，其經濟和政治後果可能在未來數年引起更多的危機。

該論壇的年度全球風險調查將傳染病和生計危機列為未來兩年的第一大「明顯、切實的危險」，例如資產泡沫、物價不穩定等連鎖反應是未來3至5年的第一大擔憂。

WEF表示，大流行病期間，大部分國家的危機管理舉步維艱，但也有展現決心與合作的出色案例。這凸顯了無論下一場爆發何種重大危機，領導人們都需要做好更加充分的準備。

該論壇的報告指出：「新冠疫情所帶來的直接人身和經濟代價是巨大的」，其波及效應──社會動盪、政治分裂和地緣政治緊張局勢──將會決定我們能否有效地應對未來十年的其他重大威脅。」

該調查稱，雖然目前疫情的影響佔據上風，但其他的事件可能會逐漸走上前沿。與先前幾年一樣的是，極端天氣被視為最為重大的風險，隨後是氣候行動不力。傳染病進入前5位，為至少十年以來首次。

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