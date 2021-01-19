馬鞍山新盤臨海低密度項目籌備開盤

發展商開盤態度愈來愈積極，多個全新項目部署農曆新年前登場，除了兩大正在收票搶客樓盤之外，新界東區亦有臨海低密度項目全速籌備開盤，料短期內開放示範單位加入戰團。

●Silversands樓書上網 單位圖則曝光

股市大旺，發展商開盤信心大幅回升。信和置業（00083）集團聯席董事田兆源表示，旗下馬鞍山烏溪沙低密度項目Silversands，樓書已剛上網，示範單位料短期內開放，有機會本月內開售。

項目提供同區罕有橫廳四房則王，位於3座A室，實用面積1,249方呎，屬四房雙套房連工作間設計，客飯廳闊約7.5米，連面積54方呎露台，可享開揚海星灣海景。

他強調，項目屬低密度發展，由4座大樓組成，共提供160伙，戶型多元化，包括一至四房間隔。實用面積266至1,654方呎。

●日出康城LP10已收逾3000票 周六開售179伙

新一年再有大型新盤落實開售。南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，旗下將軍澳日出康城LP10，暫已錄得逾3,000張入票登記，並落實於本周六開售179伙，將於本周四下午一時截止接受認購。

首批開售單位間隔介乎兩房至四房不等，實用面積484至1,205方呎，扣除最高總折扣優惠後，折實售價由699萬元起，呎價則由14,188元起。

●啟德MONACO料收3000票 最快下周第3輪銷售

股市上揚料帶旺樓市。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO熱銷，成功啟動今年樓市，股市反彈亦會產生財富效應，料資金將流入樓市，刺激市況進一步轉旺。項目將於本周四進行次輪銷售，明日截止接受認購，預計截至今晚可錄逾2,000個登記，最終料達約3,000張入票。他透露，為回應市場需求，該盤最快下周隨即進行第3輪銷售。

而項目銷情理想亦帶動其他樓盤成交亦加快，同系將軍澳CAPRI剛售出最後5號洋房，實用面積1,988方呎，售價逾4,992.3萬港元，呎價25,112元，買家並以約450萬元購入兩個車位。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，樓市小陽春已確認出現，本月一手住宅交投可望達1,500宗。公司向MONACO本周四首5名三房招標單位買家，贈送價值5,000元教育課程優惠。

●龍譽特色戶逾3492萬沽 呎價3.5萬元

換樓購買力加快入市，帶動新盤大宅及特色戶交投轉旺。據一手銷售資訊網資料，保利置業集團（00119）旗下啟德龍譽，剛售出5座5&6樓C53單位，實用面積994方呎，天台面積378方呎，成交價3,492.22萬元，呎價35,133元。

●利奧坊‧曦岸加推28伙周六發售

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，旺角利奧坊．曦岸剛加推價單5號，提供50伙，包括40伙一房戶及10伙開放式單位，折實售價503.13萬至逾651.65萬元，折實呎價由22,978至26,797元。項目同時亦上載新銷售安排，推出28伙於本周六 (1月23日) 發售。樓盤至今累售182伙，佔可售單位逾79%。

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