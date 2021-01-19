耶倫籲放下債務負擔憂慮　「大動作」才最明智

美國下屆政府主要財金官員、獲提名為新任財長的聯儲局前主席耶倫表示，主張大刀闊斧推動經濟復甦，縮窄貧富懸殊，暫時放下長期問題如債務負擔。

耶倫周二參與參議院金融委員會聽證會，其證詞講稿提到，當前市場上的共識是，如果沒有進一步行動，美國可能面臨更長、更痛苦的經濟衰退，以及造成深遠的經濟傷痕；未來數月需要提供更多援助，以助疫苗分發、學校重開，和幫助各州消防員和教師繼續工作。

對於拜登上周提出的紓困方案，共和黨已表達憂慮，擔心刺激規模過大；一些共和黨和民主黨人士亦對債務持續擴大感到憂慮，當前美國債務佔國內生產總值(GDP)已直逼100%。對此，耶倫表示，制訂紓困方案時並非沒有考慮債務負擔問題，但目前利率正處於歷史低位，採取「大動作」是最明智之舉，相信收益將遠超成本，特別是能幫助長期陷困的人。

她又認為，美國經濟的不平等問題根深柢固，早在疫情爆發前，已呈現出富者愈富、貧者愈貧的「K形」經濟形勢，特別是有色人種。她明言，擔任財長有兩大任務：首先是協助美國人克服當前大流行危機，之後是長遠目標，那就是為更多人創造更多榮景，並確保美國工人在競爭愈益激烈的全球經濟環境中具有競爭力。

外匯政策方面，有指耶倫將表明不會尋求弱美元，由市場決定匯率。她還可能被問及聯儲局計劃繼續大規模買債、與中國貿易關係，以及金融監管和稅制問題。

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