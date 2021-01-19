交易及投行收入升4成　高盛上季每股賺12.08美元

美國大型銀行陸續公布季績，高盛去年第四季度收入117.4億美元，按年增加18%，好過分析師預估的99.4億美元，每股賺12.08美元，亦好過預期。

該行第四季度交易收入42.7億美元，按年增加23%。固定收益、外匯和大宗商品業務銷售和交易收入18.8億美元，按年增加6.3%；股票銷售和交易業務收入23.9億美元，按年增加40%。

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