交易及投行收入升4成　高盛上季每股賺12.08美元

2021年01月19日 21:12
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    （Getty Images圖片）
    美國大型銀行陸續公布季績，高盛去年第四季度收入117.4億美元，按年增加18%，好過分析師預估的99.4億美元，每股賺12.08美元，亦好過預期。
    該行第四季度交易收入42.7億美元，按年增加23%。固定收益、外匯和大宗商品業務銷售和交易收入18.8億美元，按年增加6.3%；股票銷售和交易業務收入23.9億美元，按年增加40%。
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