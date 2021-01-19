二手樓轉旺　清水灣半島套三房放盤5日即成交

二手樓市交轉旺，將軍澳清水灣半島套三房單位，放盤僅5日，減價52萬元，即以約928萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山聯邦花園羅馬閣中層C室，實用面積1,166方呎，套三房間隔，享山景，以2,380萬元易手，實用呎價20,412元，較市價略低，原業主於1998年11月以510萬元買入，持貨22年多，帳面獲利1,870萬元，單位升值367%。

●上環景怡居中層C室，實用面積319方呎，兩房間隔，望城市景，以757萬元售出，實用呎價23,730元，原業主於2010年10月以395萬元買入，持貨10年多帳面獲利362萬元，單位升值92%。

●中環兆景閣高層A室，實用面積481方呎，一房間隔，獲租客以20,000元租入，實用呎租約41.6元，業主於2016年2月以785萬元購入，按買入價計算，租金回報約3.1厘，新租客則為同區客。

●跑馬地及東半山二手屋苑1月暫錄得30宗買賣，包括山光苑2座中層F室，實用面積615方呎，兩房間隔，享山景，以1,300萬元連車位易手，實用呎價21,138元，新買家屬於用家，原業主於1997年以492萬元連車位買入，持貨24年帳面獲利808萬元，單位升值164%。

●北角富雅花園金桃閣中層H室，實用面積約427方呎，兩房間隔，上車客物色區內盤，斥690萬元入市自用，實用呎價約16,159元，原業主於2000年4月以約170萬元購入，是次轉手帳面獲利約520萬元，物業升值約306%。

●鰂魚涌南豐新邨3座中低層C室，實用面積約391方呎，兩房間隔，望內園景，近日以673萬元沽出，實用呎價約17,212元，原業主於2014年12月以約545萬元購入，現轉手帳面獲利約128萬元，屋苑1月至今暫錄約5宗二手買賣。

●西灣河鯉景灣觀景閣高層E室，望內園及海景，兩房間隔，實用面積約544方呎，以月租約23,000元放盤約1個月，獲區內家庭客接洽，雙方議價後減價約2,000元或約8.7%，以約21,000元租出，實用呎租約38.6元，新租客同為家庭客。

●筲箕灣東興大廈高層C室，實用面積約369方呎，以約565萬元成交，實用呎價約15,312元，新買家為同區分支家庭客，購入作上車，原業主於2012年11月以約322萬元購入，是次轉售帳面獲利約243萬元，物業升值75%。

●筲箕灣廣場2座中層G室，實用面積約361方呎，兩房間隔，叫價約620萬元，議價後以608萬元成交，實用呎價約16,842元，新買家為外區上車客，見原業主減價，故決定入市自用。

●柴灣杏花邨1座高層2室，實用面積596方呎，三房間隔，屬「上杏」的則王，原業主擬移民，故以約970萬元成交，實用呎價約16,275元，新買家入市作換樓之用，原業主於2007年11月以約423萬元購入，是次轉手帳面獲利約547萬元，升值約129%。

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九龍區

●將軍澳清水灣半島1月錄2宗買賣，包括7座高層A室，套三房間隔，實用面積約684方呎，以980萬元放盤5日後，獲區內客接洽，議價後減價52萬元，以約928萬元成交，實用呎價約13,567元，新買家為首置投資客。

●將軍澳首都5座右翼中層C室，實用面積約680方呎，套三房間隔，今年1月中開始放售，原先叫價908萬元，放售僅3天，日前終以886萬元易手，減價22萬元或2%，實用呎價約13,029元，屋苑1月累錄約6宗二手買賣，平均實用呎價約13,209元。

●牛池灣峻弦3座低層E室，實用面積約749方呎，套三房間隔，望山景，去年12月以1,150萬元放盤，經議價後減128萬元或約11.1%，最終以1,022萬元以交吉沽出，實用呎價約13,645元，新買家為外區換樓客，屋苑現時有約105個單位放售，叫價由700萬元起。

●九龍塘又一居14座高層A室，實用面積603方呎，套三房間隔，最初開價1,298萬元，買賣雙方議價後，最終累減78萬元，以1,220萬元成交，實用呎價20,232元，原業主於2016年9月以970萬元購入，持貨4年多帳面獲利250萬元離場，單位期內升值約26%。

●旺角尚璽中層B室，實用面積177方呎，開放式間隔，以9,200元租出，實用呎租52元，上址業主於2018年以448.2萬元買入，是次成功租出可享約2.5厘租金回報。

●長沙灣泓景臺1月暫錄4宗買賣，包括3B座極高層B室，實用面積676方呎，套三房間隔，吸引用家承接，成交價1,253.8萬元，實用呎價約18,547元，原業主於2012年10月以838萬元購得，是次轉手帳面獲利415.8萬元，升值近50%。

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新界區

●東涌二手市1月累錄約66宗買賣，當中東環錄13宗，項目6A座低層一個連平台兩房單位，實用面積461方呎，平台約117方呎，吸引一名外區上車客洽購，原叫價680萬元，減價8萬元，以672萬元成交，實用呎價14,577元。原業主於2015年1月以547萬元一手買入單位，持貨6年，帳面獲利125萬元或23%。

●東涌東環1A座高層7室，實用面積588方呎，套三房間隔，享機場海景，叫價790萬元，一名首置用家議價30萬元，即斥760萬元承接，實用呎價12,925元，原業主於2015年10月以727.9萬元一手買入，持貨約5年帳面獲利32.1萬元或4.4%。

●東涌東堤灣畔1座低層H室，實用面積約544方呎，兩房間隔，近日以685萬元沽出，實用面積呎價約12,592元，原業主於1999年4月以約242萬元購入，持貨約21年轉手帳面獲利約443萬元。

●青衣美景花園7座低層A室，實用面積約401方呎，兩房間隔，去年10月底開始放盤，原先叫價505萬元，經議價後減價30萬元或約5.9%，最後以475萬元成交，實用呎價約11,845元，項目1月至今累錄4宗二手買賣，平均實用呎價約12,363元。

●珀麗灣1月錄得13宗買賣，全月勢必超越上月14宗紀錄，本月平均實用呎價12,160元，按月微升0.8%，其中11座中層D室，實用面積807方呎，套三房連多用途房間隔，屬屋苑海景樓王，叫價1,050萬元，減價50萬元，以1,000萬元，實用呎價12,392元。

●荃灣萬景峯5座高層C室，實用面積822方呎，套四房間隔，以1,650萬元沽出，實用呎價20,073元，原業主於2010年5月購入上址，當時作價779萬元，持貨逾10年至今轉手，帳面獲利871萬元，單位期內升值1.1倍。

●荃灣海濱花園9座中層D室，實用面積497方呎，三房改兩房間隔，去年11月叫價680萬元放盤，本月降價至660萬元，吸引大量睇樓客參觀，剛過去的周末，睇樓客不斷，其中一組客人隨即洽購，得知有另一組買家剛出價645萬元洽購，便立即追價5萬元搶盤，終以650萬元購入，實用呎價13,078元，新買家為一名90後上車客。

●屯門居屋澤豐花園1座高層J室，實用面積433方呎，兩房間隔，叫價460萬元，於已補價自由市場以435萬元成交，實用呎價10,046元，新買家因看好屯門區的基建前景，決定買樓作長線投資，參考同類單位市值租金，預計上址租金回報約3厘。

●屯門海典軒1座中層E室，實用面積457方呎，兩房兩廳間隔，原業主放盤僅五日，便獲區外首置客承接，新買家雖未有視察單位內籠，但曾參觀同類型單位，見原業主增加議幅，累積減價40萬，決定以630萬元購入上址自用，實用呎價13,786元。

●屯門居屋兆禧苑E座高層6室，實用面積415方呎，兩房間隔，放盤僅10日，獲區內首置客垂青，累積減價25萬元，同區客即睇即買，已補價自由市場以455萬元購入自用，實用呎價10,964元。

●屯門叠茵庭8座中層C室，實用面積383方呎，兩房間隔，叫價530萬元，上車客睇樓後立即洽購，業主亦爽快答應減價，火速以518萬元成交，實用價13,525元，原業主則於2009年9月以139萬元買入，持貨11年多，現轉手帳面獲利379萬元，單位升值約2.7倍。

●天水圍栢慧豪園2座中層A室，實用面積494方呎，兩房間隔，成交價610萬元，實用呎價12,348元，新買家為一對夫婦，現時在區內租樓，計劃入市已一段時間，見過去一年疫情下樓價並無大跌，踏入新一年，恐樓市更反彈回暖，加速入市。

●元朗新元朗中心3座頂層三房單位，實用面積639方呎，附連約470方呎天台，叫價900萬元，放盤不久即獲區內換樓客垂青洽購，減價21萬元，隨即以879萬元成交，實用呎價13,756元，項目朗中心1月暫錄得4宗成交，平均實用呎價13,519元。

●元朗尚悅2座中層D室，實用面積約425方呎，月初叫價約628萬元放售單位，吸引區內首置客洽商承接，雙方數度議價後，終以595萬元成交，實用呎價約14,000元，原業主於2017年4月以約430萬元購入，轉售帳面獲利約165萬元。

●粉嶺御庭軒7座中層C室，實用面積約509方呎，三房間隔，原先叫價738萬元，放盤1日，即以722萬元沽出，減價16萬元或約2%，實用呎價約14,185元，屋苑現時約有20個單位放售，最低入場價由650萬元起。

●粉嶺牽晴間1月暫錄2宗買賣，包括7座低層G室，實用面積427方呎，兩房間隔，議價後以560萬元獲承接，實用呎價13,115元，原業主於1998年以194萬元購入，持貨約23年沽出虻面獲利約366萬元離場，單位升值約189%。

●大埔太湖花園17座低層C室，實用面積464方呎，兩房間隔，原先開價720萬元，放盤3個月，減價70.2萬元，減幅9.8%，獲用家以649.8萬元承接，實用呎價14,004元，原業主於2015年8月購入，當時作價517萬元，持貨逾5年至今沽售，帳面獲利132.8萬元，單位期內升值約26%。

●沙田蔚林居G座高層戶，實用面積934方呎，放盤7個月，原叫價1,800萬元連兩個車位，最終以1,350萬元連一個車位成交，實用呎價14,454元，該屋苑由2018年至今沒有錄得成交紀錄，原業主於1997年9月購入上址，當時作價1,430.6萬元，持貨23逾年至今沽售，單位帳面貶值約80萬元。

●沙田第一城9座低層D室，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以537萬元易手，實用呎價16,422元，原業主則於2012年以286萬元購入單位，持貨9年帳面獲利251萬元，單位升值約88%。

●沙田欣廷軒3座高層G室，實用面積419方呎，兩房間隔，日前以748萬元易手，實用呎價17,852元，原業主則於2012年以375萬元購入單位，持貨9年沽出，帳面獲利約373萬元離場。

●馬鞍山海典灣5座中層E室，實用面積464方呎，兩房間隔，開價約800萬元，議價後以718萬元易手，實用呎價15,474元，原業主於2015年以554萬元購入單位，持貨6年沽出帳面獲利約164萬元離場，單位升值約30%。

●西貢逸瓏海滙3座高層K室，實用面積427方呎，一房連儲物室間隔，望內園景，以596萬元易手，實用呎價13,958元，原業主於2016年8月購入上址，當時作價507萬元，持貨4年多至今沽售，3面獲利89萬元，物業期內升值約18%。

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