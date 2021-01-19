力抗美保護主義！南韓加快結盟中南美洲

外國傳媒報道，南韓貿易部誓言，要在2021年擴大和中美洲與南美洲方面的貿易協定獲更大進展，務求在全球貿易保護主義盛行下，擴大自己出口產品的全球競爭力。

該國表示，美國新政府成立與貿易保護主義抬頭，愈來愈多不確定因素正在發酵，南韓必須專為中南美洲量身訂做一套貿易戰略。

2020年2月，南韓與包括巴西，阿根廷，巴拉圭與烏拉圭的南方共同市場(Mercosur)，進行第五輪自由貿易談判。南方共同市場佔南美人口七成，也佔該地區經濟增長的76%。

南韓亦想打入由秘魯，智利，哥倫比亞和墨西哥組成的太平洋聯盟(Pacific Alliance)。一旦成功，將是南韓與墨西哥簽署的第一份自由貿易協定。

據官方資料，南韓出口至中南美洲額度在2020年為195億美元，較2019年的263億美元減少約25%。

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