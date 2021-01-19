上車盤旺市唔旺價　淘大呎價僅維持約1.6萬元

細價二手上車盤成交量突然加速，但仍是「旺市唔旺價」。牛頭角淘大花園本月交投量急增約1.5倍，其中兩房戶最新成交呎價只維持約1.6萬元價位。而指標屋苑天水圍嘉湖山莊及沙田第一城買賣宗數，都已超越上月同期逾40%。

香港置業植光遠稱，樓市小陽春提早出現，淘大花園1月錄約20宗買賣，較上月同期8宗大增。屋苑樓價跌至約600萬元已有承接力，其中J座中層8室，實用面積約378方呎，放盤兩個半月，減價40萬元，即獲同區首置客以608萬元購入，呎價約16,085元。

新界上車盤交投轉快，代理指，嘉湖山莊本月錄約39宗買賣，按月多逾40%。消息透露，該盤一個複式單位，減價後以約1,162萬元連約售，呎價僅近8,300元，為近期新低，市傳該單位同層曾發生事故。中原侯惠良表示，沙田第一城1月錄約33宗買賣，較上月同期錄23宗，增約43.5%，其中9座低層兩房戶賣537萬元。

鄰近馬鞍山區交投更旺。世紀21奇豐莊瑞生稱，全區去年12月全月成交量不足100宗，本月已錄近120宗。低水盤仍受追捧，銀湖．天峰8座高層三房戶，減價142萬元，連約售938萬元，呎價13,594元，低市價約10%。他續稱，政府減辣可讓更多買家入市，加快樓市物業流轉。

受屯赤隧道通車帶動，本月屯門區錄逾110宗二手買賣，其中市傳錦華花園一個曾發生事故單位，以362萬元售出，呎價約1.03萬元，屬多年來低位。

另一方面，換樓鏈啟動，市區中價屋苑連錄大額買賣。中原馮健平指，荔枝角美孚新邨1月暫錄30宗買賣，追貼上月全月33宗，其中3期百老滙街54號頂層凸海戶，降價65萬元，售1,935萬元，呎價1.54萬元。太陽物業宏惠強稱，紅磡黃埔花園9期6座高層戶，零議價下售1,800萬元，呎價2.02萬元。

對於今年樓市走勢，第一太平戴維斯認為，香港經濟可望在下半年復甦，預期整體住宅價格今年升3至5%，但豪宅價則料跌5至10%。事實上，中大價屋苑續現損手，再增3宗帳面貶值個案。世紀21奇豐周淑萍稱，沙田蔚林居G座高層戶，連車位賣1,350萬元，「97貨」帳蝕約80萬元。資料顯示，何文田天鑄3座單位以4,088萬元登記易手，近5年帳面貶值約150萬元。而大埔逸瓏灣8第3A座單位，以1,290.6萬元登記售出，1年多跌價約2%。

●銀主盤連沽4伙 栢慧市價75折易手

另外，樓價有折讓的銀主盤對買家具吸引力。周二的一場物業拍賣會連沽6伙，當中包括4項銀主物業，其中天水圍栢慧豪園同類單位，兼屬疑似事故單位，以447萬元成交，低市價逾25%。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，該行舉行的拍賣會，競投反應不俗，上述栢慧豪園6座高層H室，實用面積約494方呎，拍賣開價398萬元，吸引30多組客戶睇樓，最終有3組出價競投，承價共12口，搶高49萬元售出，成交呎價9,049元。以市值約600萬元計，是次成交約為市價的七五折。

同場拍賣的灣仔三元大廈高層B室銀主盤，亦收到約20組客戶查詢，單位實用面積約386方呎，開價550萬元拍賣，最後以595萬元易手，較開價高45萬元，呎價15,415元，較銀行估價低約一成。

另外兩項售出的銀主物業，包括馬鞍山富寶花園3座高層C室連車位成交價690萬元，而旺角興華中心頂層兩個商業單位連天台同類單位亦以630萬元沽。

區氏指，拍賣售出的物業平均都較市價低約5%至7%。此外，另有3項物業拍賣前售出，包括深水埗鴨寮街雙號舊樓天台以69萬元賣出，原業主持貨僅約半年帳賺9萬元。

●鄧成波沽深水埗舖明賺實蝕

本港舖位市場交投轉旺，資深投資者鄧成波或有關人士趁機再度減持舖位，市場人士表示，剛沽出的為深水埗元州街雙號地下連入則閣樓，以約3,000萬元易手，持有逾4年僅升值約1.7%，若計及雙倍印花稅及其他使費，料需蝕讓離場。

鄧氏於本月已賣出約4個舖位，除上述項目外，分布於灣仔、荃灣及西貢，合共套現約5.86億元。剛售出的地舖建築面積約1,707方呎，閣樓面積約830方呎，物業原叫價約3,800萬元，累減約21%賣出，較市價低約15%。該舖於2016年8月以2,950萬買入作自用，現帳面升值僅約50萬元。

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